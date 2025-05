IPTU 2025: Campanha ofertará desconto de 25% para pagamento em cota única até junho A campanha de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2025 já está em vigor em Lucas do Rio Verde. Conforme a Lei...

A campanha de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2025 já está em vigor em Lucas do Rio Verde. Conforme a Lei Nº 33/2025, o contribuinte que fizer o pagamento em cota única, até o dia 06 de junho, poderá ter a dedução de 25% do valor do imposto.

