IPTU 2025 já está disponível com desconto de 10% para pagamento em cota única

A Prefeitura de Diamantino anunciou o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2025. De acordo com o Decreto nº 131/2025, publicado no dia 01 de abril, os contribuintes têm a opção de pagar o tributo em cota única com 10% de desconto até o dia 20 de maio ou parcelar o valor em até 8 vezes mensais.

