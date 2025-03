IPTU Digital amplia acesso, agilidade e segurança em Cuiabá Desde 2023, a implantação do IPTU Digital trouxe mais eficiência e comodidade para os contribuintes cuiabanos, eliminando a necessidade... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h26 ) twitter

Desde 2023, a implantação do IPTU Digital trouxe mais eficiência e comodidade para os contribuintes cuiabanos, eliminando a necessidade de emissão e entrega de carnês físicos. Com essa modernização, o acesso ao imposto passou a ser totalmente online, permitindo que os cidadãos consultem, emitam e paguem seus boletos de forma rápida e segura, diretamente pelo site da prefeitura, via aplicativos bancários a qualquer momento, independente do lugar onde estiverem e emitir o carnê para pagamento.

