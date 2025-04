IPVA de veículos com placas finais 5, 6 e 7 pode ser pago com desconto de 3% até esta terça-feira (22) Os proprietários de veículos com placas terminadas em 5, 6 e 7 devem ficar atentos ao prazo para garantir o desconto de 3% no pagamento...

Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share