Irmã de Sabrina Sato homenageia o pai Omar antes de cirurgia: ‘Nosso campeão’
Karina Sato, irmã mais velha de Sabrina Sato, usou as redes sociais neste sábado (30) para dividir um momento especial em família antes da nova cirurgia do pai, Omar Rahal. No registro, aparecem a esposa dele, a empresária Kika Sato Rahal, e os três filhos: Karina, Karin e a apresentadora Sabrina Sato. Na legenda, Karina contou que o pai fez questão de reunir todos para esse momento importante. “Nosso campeão! Sua força, coragem e fé nos fazem mais unidos e fortes. Pediu nós cinco aqui, uma oração de mãos dadas, uma foto juntos e foi para mais uma luta. Te amamos, pai”, escreveu ela. Confira cliques abaixo:
