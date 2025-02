Momento MT |Do R7

Isabella Arantes renova bronzeado em praia do Rio e exibe bumbum turbinado: ‘Musa!’ Isabella Arantes, de 27 anos, aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21...

Isabella Arantes, de 27 anos, aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21), e esbanjou boa forma. Para curtir o solzão, a ex-bailarina do Faustão usou um biquíni fio-dental nas cores da bandeira do Brasil: verde e amarela. “Saudades já, RJ”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Para mais detalhes sobre essa musa e suas aventuras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: