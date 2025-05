Isan Rezende defende plano safra mais robusto e à altura de sua importância para o País O presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, reafirmou nesta semana que o agronegócio brasileiro precisa de um Plano... Momento MT|Do R7 04/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, reafirmou nesta semana que o agronegócio brasileiro precisa de um Plano Safra para o desenvolvimento econômico e social do país. A declaração foi dada após a apresentação da proposta da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para o próximo ciclo de financiamento, apresenta durante reunião semanal da bancada no Congresso Nacional, na última terça-feira (29.04). Para saber mais sobre a importância do novo Plano Safra e suas implicações para o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Expoingá destaca tecnologias e negócios que impulsionam o agro

Várzea Grande participa de workshop sobre Reforma Tributária

Alunos da Guarda Municipal participam de curso de tiro