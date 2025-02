Isan Rezende estreia como colunista do Jornal Brasil Rural da Rádio Agro Hoje O agronegócio ganha mais um espaço de destaque na mídia especializada com o lançamento da coluna “Pensar Agro”, no Jornal Brasil Rural...

O agronegócio ganha mais um espaço de destaque na mídia especializada com o lançamento da coluna “Pensar Agro”, no Jornal Brasil Rural da Rádio Agro Hoje. Apresentada pelo presidente do Instituto do Agronegócio (IA) e da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso, Isan Rezende, a coluna visa ampliar o debate sobre os desafios e oportunidades do setor, levando informações técnicas, análises e tendências para produtores rurais, profissionais do agro e o público em geral.

