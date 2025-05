Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem jantar a luz de velas: ‘Em clima de lua de mel’

Momento MT |Do R7

Isis Valverde, de 38 anos, e Marcus Buaiz, de 45, curtiram um jantar romântico na noite desta sexta-feira (16). Nas redes sociais, o casal compartilhou registros do momento a dois, com direito a velas e clima intimista. Casados desde o início de maio, eles estão aproveitando esse gostinho especial da lua de mel. Durante uma entrevista, logo após o casamento, o empresário contou que eles planejam celebrar o casamento na Itália, país que tem grande importância para a história do casal.

