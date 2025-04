Isis Valverde posa agarradinha com Marcus Buaiz em foto com filho e enteados: ‘Nós’ Isis Valverde, de 38 anos, que está curtindo momentos em família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, abriu o álbum de fotos recentes...

Isis Valverde, de 38 anos, que está curtindo momentos em família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, abriu o álbum de fotos recentes, nesta quinta-feira (17), em seu perfil do Instagram, com direito a um clique romântico com o marido, o empresário Marcus Buaiz, de 45 anos, além do filho e dos enteados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: