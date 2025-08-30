Ísis Valverde se destaca em estreia no Festival de Veneza 2025: ‘First night’ Ísis Valverde marcou presença no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Veneza 2025, celebrando um momento especial em sua...

Ísis Valverde marcou presença no prestigiado Festival Internacional de Cinema de Veneza 2025, celebrando um momento especial em sua carreira. A atriz brasileira foi convidada pela Campari para representar o país em um dos eventos mais respeitados do cinema mundial, que reuniu nomes de peso da indústria entre 27 de agosto e 6 de setembro.

