Itália vence Brasil e conquista o bicampeonato da Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção da Itália confirmou seu favoritismo e conquistou, neste domingo (em Lodz, na Polônia), o título da Liga das Nações de vôlei feminino ao vencer o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 25-18, 25-22 e 25-22. Com o resultado, as italianas mantêm uma sequência invicta de 29 partidas e garantem o bicampeonato do torneio.

