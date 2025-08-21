Logo R7.com
IV Reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Coordenadoria de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso SES/MT, em parceria com o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), promove nos dias 20 e 21 de agosto de 2025 a IV Reunião de Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso.

