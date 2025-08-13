Ivete Sangalo e Arlindinho homenageiam Arlindo Cruz em show: ‘Que arraaaaaso!’ Ivete Sangalo, 53 anos, e Arlindinho, 33, cantaram juntos os clássicos de Arlindo Cruz, “Agora Viu Que Perdeu Chora” e “O Show Tem...

Ivete Sangalo, 53 anos, e Arlindinho, 33, cantaram juntos os clássicos de Arlindo Cruz, “Agora Viu Que Perdeu Chora” e “O Show Tem Que Continuar”, durante a gravação do Ivete Clareou, no Rio. O sambista, que faleceu na sexta-feira (8), aos 66 anos, foi homenageado no palco pela filha e pelo filho nesta terça (12).

