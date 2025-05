IZA posa com a filha, no colo e fãs apontam semelhança com Yuri Lima: ‘Cara do pai’ A cantora IZA, de 34 anos, usou as redes sociais para encantar os seguidores com cliques na companhia da filha, Nala, nascida em outubro...

