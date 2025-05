Izalci recua de CPMI e diz que compra do Banco Master não gera risco ao BRB O senador Izalci Lucas (PL-DF) anunciou nesta quarta-feira (30) a retirada do seu pedido de criação de uma comissão parlamentar mista...

O senador Izalci Lucas (PL-DF) anunciou nesta quarta-feira (30) a retirada do seu pedido de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar a proposta de aquisição parcial do Banco Master pelo BRB. Segundo explicou, após analisar documentos, consultar especialistas e dialogar com a direção do BRB, ele concluiu que a operação não representa risco à instituição nem ao patrimônio do Distrito Federal.

