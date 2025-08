Jaciara inaugura nova praça e calçadão com apoio do Governo de MT para impulsionar turismo O município de Jaciara inaugurou na última quinta-feira (31.7) dois novos espaços públicos: a Praça Professor Carlos Magno de Medeiros...

O município de Jaciara inaugurou na última quinta-feira (31.7) dois novos espaços públicos: a Praça Professor Carlos Magno de Medeiros e o Calçadão José Carlos da Silva. As obras fazem parte de um amplo projeto de requalificação urbana apoiado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com foco no fortalecimento do turismo local e na melhoria da infraestrutura urbana.

