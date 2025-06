Jade Magalhães passa por cuidados da pele e mostra momento: ‘Estimula o colágeno’ Jade Magalhães, de 31 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira (16), que começou um tratamento estético no rosto... Momento MT|Do R7 16/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Jade Magalhães, de 31 anos, compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira (16), que começou um tratamento estético no rosto há uma semana. A influenciadora digital, mãe de Serena, fruto de seu casamento com Luan Santana, de 34 anos, está realizando um lift facial, que, segundo ela, “estimula o colágeno da pele, reestrutura o rosto e melhora a qualidade da pele”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura realiza escuta ativa com artistas e OSCs para definir aplicação de recursos da PNAB

Prefeitura divulga resultado final do Edital Viva Cultura Circulação 2025

Comissão aprova projeto que facilita acesso de pessoas com deficiência a remédios à base de canabidiol