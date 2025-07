Jade Picon e André Lamoglia curtem viagem a Ibiza hospedagem de luxo: ‘i b i z a’

Jade Picon, de 23 anos, e André Lamoglia, de 27 anos, viajaram juntos para a Espanha e, depois de passarem por Madri, estão em Ibiza, onde curtem o verão europeu. O casal está hospedado no Six Senses Ibiza, um hotel de luxo cujas diárias começam em R$ 10 mil, de frente para o mar. Jade e André postaram no Instagram, nesta sexta-feira (11), fotos de momentos de lazer, como na praia, treinando na academia do local e posando no mesmo terraço.

