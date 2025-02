Momento MT |Do R7

Jade Picon exibe shape trincado em viagem na praia com o irmão: ‘Toda definida’ Leo Picon, de 28 anos, compartilhou um momento fofo ao lado da irmã, Jade Picon, de 23 anos, nesta sexta-feira (24), e encantou a web...

Leo Picon, de 28 anos, compartilhou um momento fofo ao lado da irmã, Jade Picon, de 23 anos, nesta sexta-feira (24), e encantou a web. No vídeo, os influenciadores aparecem juntos na recente viagem que fizeram a Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano. Com um emoji de coração, o irmão da ex-BBB escreveu na legenda: “Easy [‘fácil’, em português]”. Ao fundo, ele colocou a música Lovin’ You, de Minnie Riperton.

Para mais detalhes sobre essa viagem e as reações dos seguidores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: