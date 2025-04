Jakelyne Oliveira exibe antes de subir ao altar com o cantor Mariano: ‘Pronta!’ O grande dia chegou para Jakelyne Oliveira e Mariano! A modelo e ex-Miss Brasil está prestes a se casar com o cantor, e compartilhou...

O grande dia chegou para Jakelyne Oliveira e Mariano! A modelo e ex-Miss Brasil está prestes a se casar com o cantor, e compartilhou com seus seguidores um momento especial nos stories e publicação no Instagram: o look escolhido para o casamento.

Leia Mais em Momento MT: