Janeiro Branco é tema de programação do Cras Luz D'Yara Janeiro Branco é uma campanha nacional criada para chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde mental de toda população... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 23/01/2025 - 13h27 )

Janeiro Branco é uma campanha nacional criada para chamar a atenção da população para os cuidados com a saúde mental de toda população, por isso o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Luz D'Yara realizou uma manhã com esse tema, nesta quinta-feira (23). O grupo de assistidos da melhor idade teve na programação um café da manhã, palestra com a psicóloga Simone Patrícia dos Santos Melo, do Ambulatório Central, e dinâmicas de balões para interagirem entre eles e com o tema.

