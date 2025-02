Momento MT |Do R7

Jardim Florianópolis recebe mutirão especial contra focos de Aedes Aegypti A Prefeitura de Cuiabá realiza nesta quarta-feira (26) um grande mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Jardim Florianópolis...

A Prefeitura de Cuiabá realiza nesta quarta-feira (26) um grande mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Jardim Florianópolis. A ação faz parte do Dia D de Enfrentamento às Arboviroses, promovido com a intersetorialidade de diversos órgãos municipais para reduzir a incidência de doenças como Dengue, Chikungunya e Zika.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações de combate ao Aedes aegypti!

Leia Mais em Momento MT: