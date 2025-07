Jardim Imperial ganha novo campo, quadra e praça revitalizada em noite histórica para o Esporte e Lazer Na noite desta sexta-feira (4), o bairro Jardim Imperial, em Lucas do Rio Verde, viveu um momento especial com a inauguração de um...

Na noite desta sexta-feira (4), o bairro Jardim Imperial, em Lucas do Rio Verde, viveu um momento especial com a inauguração de um amplo pacote de obras de revitalização e implantação de novos espaços esportivos e de lazer. A cerimônia, realizada marcou a entrega oficial do novo Campo de Futebol Society Aristides da Silva Ventura, em homenagem a um dos pioneiros do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT: