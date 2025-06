Jayme Campos defende desenvolvimento sustentável com turismo rural O senador Jayme Campos (União-MT) defendeu o turismo rural como alternativa estratégica para diversificação econômica e desenvolvimento... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h37 ) twitter

O senador Jayme Campos (União-MT) defendeu o turismo rural como alternativa estratégica para diversificação econômica e desenvolvimento sustentável, durante pronunciamento nesta quarta-feira (18) no Plenário. — O turismo rural oferece uma experiência autêntica para visitantes nacionais e estrangeiros, promovendo a integração entre o campo e a cidade e fortalecendo a economia de pequenas comunidades — argumentou. Segundo o senador, o Brasil tem todas as condições de transformar o vasto território rural em um polo turístico de relevância internacional, a exemplo de países como França, Itália e Espanha. Ele destacou o potencial de Mato Grosso, onde se encontram três importantes biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Para saber mais sobre as propostas de Jayme Campos e o impacto do turismo rural, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF realiza incineração de droga

