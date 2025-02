Jefferson Neves aposta na democratização do esporte em Cuiabá e planeja requalificação de espaços públicos A gestão do secretário municipal de Esporte e Lazer de Cuiabá, Jefferson Neves, tem apostado na democratização do acesso ao esporte... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h26 ) twitter

A gestão do secretário municipal de Esporte e Lazer de Cuiabá, Jefferson Neves, tem apostado na democratização do acesso ao esporte como um dos pilares para transformar a cidade em referência na área. A recente inauguração de seis quadras públicas de beach tennis no Complexo Poliesportivo Dom Aquino simboliza esse esforço, garantindo que a população tenha espaços gratuitos e qualificados para a prática esportiva. Além das quadras, a Secretaria disponibilizou professores para ministrar aulas, permitindo que iniciantes e praticantes avancem no esporte.

Para saber mais sobre as iniciativas de Jefferson Neves e como elas podem impactar o esporte em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

