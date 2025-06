Jefferson Neves detalha reconstrução da política esportiva em Cuiabá: “Esporte é ferramenta de transformação social” Em uma entrevista exclusiva ao Espaço Aberto com Zico Zortéa, o secretário municipal de Esportes de Cuiabá, Jefferson Neves, compartilhou... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 07h56 ) twitter

Em uma entrevista exclusiva ao Espaço Aberto com Zico Zortéa, o secretário municipal de Esportes de Cuiabá, Jefferson Neves, compartilhou os bastidores da reconstrução da política esportiva da capital mato-grossense. Com experiência prévia como secretário estadual de Cultura e Esporte, Neves assumiu a pasta municipal a convite do prefeito Abílio Júnior e tem como missão resgatar um setor que, segundo ele, passou os últimos anos estagnado.

Para saber mais sobre as iniciativas e planos de Jefferson Neves para o esporte em Cuiabá, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

