João Fonseca brilha em Miami e avança à terceira fase do Masters 1000

Em um sábado de grandes emoções no Masters 1000 de Miami, o tenista brasileiro João Fonseca conquistou uma importante vitória sobre o francês Ugo Humbert, garantindo sua vaga na terceira fase do torneio. Fonseca venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, demonstrando um grande desempenho e determinação em quadra.

