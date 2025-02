João Fonseca faz história e se torna o brasileiro mais jovem a conquistar título ATP

Momento MT |Do R7

Neste domingo (data), o tenista brasileiro João Fonseca escreveu seu nome na história do tênis nacional ao vencer o ATP 250 de Buenos Aires e se tornar o mais jovem campeão de um torneio da ATP pelo Brasil. Diante do argentino Francisco Cerundolo, 26º do ranking mundial e apoiado por uma torcida fervorosa em casa, o carioca venceu por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 [7/1]), em uma partida que misturou maturidade técnica e emocional.

