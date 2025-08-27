João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lotam show em São Paulo e anunciam EP surpresa
Com ingressos esgotados, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê animaram o domingo (24), em São Paulo com o projeto Dominguinho, no Espaço Unimed. Além do repertório previsto, o trio surpreendeu o público ao anunciar a gravação de um EP, Baile do Dominguinho. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse show incrível! Leia Mais em Momento MT:
