João Gomes, Mestrinho e Jota.pê lotam show em São Paulo e anunciam EP surpresa

Com ingressos esgotados, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê animaram o domingo (24), em São Paulo com o projeto Dominguinho, no Espaço Unimed. Além do repertório previsto, o trio surpreendeu o público ao anunciar a gravação de um EP, Baile do Dominguinho.

