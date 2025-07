João Guilherme parabeniza Sasha Meneghel e brinca com nepotismo: ‘Feliz vida, Sasha’ João Guilherme, de 23 anos, usou as redes sociais para parabenizar Sasha Meneghel pelos 27 anos completados nesta segunda-feira (28... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h58 ) twitter

João Guilherme, de 23 anos, usou as redes sociais para parabenizar Sasha Meneghel pelos 27 anos completados nesta segunda-feira (28). O ator compartilhou uma foto abraçando a filha de Xuxa e escreveu:“Feliz vida, Sasha Meneghel! Sou seu fã! Nepo fellows for life”, brincando com o termo “nepo baby” — usado para filhos de famosos que seguem carreira no entretenimento.

