Joci Piccini assume gestão durante licença de Miguel Vaz

O vice-prefeito Joci Piccini assumiu, nesta sexta-feira (21.02), o comando da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Ele ficará à frente do Executivo Municipal até o dia 9 de março, durante a licença do prefeito Miguel Vaz, que se licenciou para tratar de assuntos pessoais. Durante a assinatura da ata de transmissão do cargo, Miguel Vaz destacou a parceria e desejou sucesso ao vice-prefeito no período à frente da administração.

