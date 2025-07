Joci Piccini assume Prefeitura de Lucas do Rio Verde por 15 dias O vice-prefeito Joci Piccini assumirá, a partir deste sábado (5), o comando da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Ele ficará à frente... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O vice-prefeito Joci Piccini assumirá, a partir deste sábado (5), o comando da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Ele ficará à frente do Executivo Municipal até o dia 20 de julho, durante a licença do prefeito Miguel Vaz, que se licenciou para tratar de assuntos pessoais. Durante a assinatura da ata de transmissão do cargo, Miguel Vaz destacou a parceria e desejou sucesso ao vice-prefeito no período à frente da administração. "Um prazer de transmitir o cargo de prefeito para o meu colega Joci Piccini, nosso vice-prefeito, pelos próximos 15 dias. Joci, desejo para você um bom trabalho aqui junto à administração do município, sempre à disposição, que você tenha muito sucesso nesses dias", enfatizou o prefeito. Para mais detalhes sobre essa transição, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Diretor-geral da PF discute enfrentamento ao crime organizado no Fórum de Lisboa

Observatórios da mulher se organizam para criar rede nacional

Comissão debate criminalização da cultura negra e periférica no Brasil