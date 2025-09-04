Jogos Abertos Mato-grossenses reúnem atletas das regiões Médio Norte e Noroeste em Juara A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado,...

A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá). Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

