Jogos Abertos Mato-grossenses reúnem atletas das regiões Médio Norte e Noroeste em Juara
A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado,...
A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá). Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande competição! Leia Mais em Momento MT:
A segunda etapa regional dos Jogos Abertos Mato-grossenses reunirá atletas adultos das regiões do Médio Norte e Noroeste do Estado, de sexta-feira (5.7) a domingo (7.7), em Juara (a 692 km de Cuiabá). Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a competição conta com times masculinos e femininos em disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa grande competição!
Leia Mais em Momento MT: