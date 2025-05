Jogos Escolares de Sorriso seguem com disputas de Voleibol A competição reúne estudantes-atletas das escolas do município Estão em andamento no Ginásio Flor do Cerrado as partidas de voleibol...

Momento MT|Do R7 16/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share