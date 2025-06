Jogos Escolares Fase Municipal seguem com provas de atletismo e tênis de mesa nesta semana

Momento MT |Do R7

A energia e o espírito esportivo continuam tomando conta de Sorriso com mais uma etapa dos Jogos Escolares – Fase Municipal, promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Nesta semana, entram em cena os jovens talentos do atletismo, na quarta-feira (25), e do tênis de mesa, na sexta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades dos Jogos Escolares!

