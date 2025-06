Jogos Estudantis Cuiabanos reuniram 2 mil atletas em 291 partidas realizadas

A 48ª edição dos Jogos Estudantis Cuiabanos (JECs), realizada pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, chegou ao fim no último sábado (21), com a realização das provas finais de natação na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Iniciada em 17 de maio, a competição reuniu mais de 2 mil estudantes da capital e se consolidou como uma das maiores ações de promoção do esporte escolar no município.

