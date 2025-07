Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses iniciam em Lucas com grande abertura no Estádio Passo das Emas Com o coração cheio de expectativas e de paixão pelo esporte, 1.200 atletas, de 42 municípios de Mato Grosso, participaram da Cerimônia... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h38 ) twitter

Com o coração cheio de expectativas e de paixão pelo esporte, 1.200 atletas, de 42 municípios de Mato Grosso, participaram da Cerimônia de Abertura dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses na noite desta quinta-feira (10), em Lucas do Rio Verde. A competição é uma organização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

