Jogos Militares de MT chegam ao fim com medalhas e troféus para os melhores colocados

Os 4º Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino chegaram ao fim neste domingo (24.8), em Lucas do Rio Verde, após três dias de disputas que reuniram mais de mil alunos de escolas militares de Mato Grosso. Entre os destaques, Yuri Costa, 16 anos, estudante do 2º ano da Escola Estadual Militar Tiradentes de Nova Mutum, comemorou o primeiro lugar na natação. “Foi uma disputa muito forte, mas nossa equipe de quatro atletas se revezou bem e conseguimos o tempo de 2 minutos e 2 segundos. Estar no pódio mais uma vez é muito gratificante. No ano passado também fomos campeões, e agora confirmamos novamente nosso índice”, afirmou.

