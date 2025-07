Jogos Paralímpicos e Paradesportivos Mato-grossenses reunirão mais de 200 atletas com deficiência de todo Estado

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) abre, nesta terça-feira (29.7), às 19h, no Ginásio Fiotão, em Várzea Grande, os Jogos Paralímpicos e Paradesportivos Mato-Grossenses. O evento esportivo reúne mais de 200 atletas com deficiências física, visual e intelectual de vários municípios do Estado, até sexta-feira (1º.8).

