Jojo Todynho curte jantar romântico com novo namorado: ‘Meu date perfeito!’

Jojo Todynho, de 28 anos, teve um fim de domingo (30), bem romântico e muitíssimo bem-acompanhada do novo namorado, Thiago Gonçalves, de 38 anos. Para o jantar a dois, Jojo, que já perdeu mais de 80 kg, apostou em um vestido longo preto e exibiu a silhueta sequinha ao posar no local com o policial militar.

