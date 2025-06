Jonas Sulzbach mostra mansão construída com a ex-noiva, Mari Gonzalez: ‘Pronta’ Jonas Sulzbach, de 39 anos, concluiu a obra da mansão que construiu com a ex-noiva, Mari Gonzalez. Nas redes sociais, ele mostrou como... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h37 ) twitter

Jonas Sulzbach, de 39 anos, concluiu a obra da mansão que construiu com a ex-noiva, Mari Gonzalez. Nas redes sociais, ele mostrou como ficou o imóvel após três anos de obras e revelou que ainda não sabe qual será o destino dele. O ex-BBB iniciou a construção quando ainda estava com a influenciadora. Após a separação, que aconteceu em 2023, eles decidiram seguir com as obras.

