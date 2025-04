Jornada de 36 horas trará empregos e qualidade de vida, dizem debatedores A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais foi o tema da audiência pública promovida nesta terça-feira (8) pela ... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais foi o tema da audiência pública promovida nesta terça-feira (8) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Vários participantes defenderam a medida, que está prevista na PEC 148/2015, proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Paim (PT-RS). Eles argumentaram que ela traria vários benefícios, como melhor qualidade de vida, mais dignidade para os trabalhadores, redução de desigualdades e geração de novos empregos. Saiba mais sobre como essa proposta pode transformar o mercado de trabalho e a vida dos brasileiros no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende duas mulheres com mais de 28 quilos de maconha

Oriovisto propõe limite para a dívida pública

Conciliação tributária: soluções para conflitos fiscais