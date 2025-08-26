Jornalista Pedro Bial visita Lucas do Rio Verde e conhece de perto a força do agronegócio Na manhã desta segunda-feira (25), o jornalista e apresentador Pedro Bial visitou Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a história... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h58 ) twitter

Momento MT

Na manhã desta segunda-feira (25), o jornalista e apresentador Pedro Bial visitou Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a história e o potencial do agronegócio da região. A comitiva foi recebida no Paço Municipal pelo prefeito Miguel Vaz, o vice-prefeito Joci Piccini, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro, secretários, empresários e produtores locais, além do ex-prefeito Marino Franz. Também acompanharam a agenda o jornalista Fellipe Awi e equipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita!

