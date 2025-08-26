Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Jornalista Pedro Bial visita Lucas do Rio Verde e conhece de perto a força do agronegócio

Na manhã desta segunda-feira (25), o jornalista e apresentador Pedro Bial visitou Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a história...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Na manhã desta segunda-feira (25), o jornalista e apresentador Pedro Bial visitou Lucas do Rio Verde para conhecer de perto a história e o potencial do agronegócio da região. A comitiva foi recebida no Paço Municipal pelo prefeito Miguel Vaz, o vice-prefeito Joci Piccini, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro, secretários, empresários e produtores locais, além do ex-prefeito Marino Franz. Também acompanharam a agenda o jornalista Fellipe Awi e equipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa visita!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.