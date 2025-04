Josafá Lima de Oliveira é nomeado novo Secretário de Meio Ambiente de Nova Ubirat

Momento MT |Do R7

Na manhã da última terça-feira (04), Josafá Lima de Oliveira tomou posse como novo Secretário de Meio Ambiente de Nova Ubiratã. A solenidade contou com a presença do prefeito Edegar José Bernardi, do vice-prefeito Eder Leandro Setter, da secretária de Administração, Francine Oliveira, dos secretários de Finanças, Vagner Martins, e de Agricultura, Assis Junior Guollo, além de outros servidores municipais.

