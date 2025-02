José Loreto se derrete ao tocar violão e piano com a filha, Bella: ‘Fiz para você’ José Loreto encantou os seguidores e se derreteu ao ver a conexão da filha, Bella, de 6 anos, fruto do relacionamento com Débora Nascimento...

José Loreto encantou os seguidores e se derreteu ao ver a conexão da filha, Bella, de 6 anos, fruto do relacionamento com Débora Nascimento, com a música. O ator compartilhou nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (20), alguns vídeos em que aparece tocando violão, piano e cantando com a pequena, que se mostra atenta e colaborando com o pai.

