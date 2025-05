Jovem condenado pela Justiça é preso pela Polícia Civil em Rondonópolis

Um jovem condenado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil do município de Rondonópolis, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF>. Ao ser surpreendido pelos policiais civis na noite de quinta-feira (23.5), o procurado, de 26 anos e com sentença condenatória, tentou evitar a prisão fugindo e pulando o muro da casa. No entanto, foi contido pelo cerco policial.

