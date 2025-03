Jovem é presa e adolescente é apreendido por envolvimento com comércio de drogas em Juína

Momento MT |Do R7

Uma jovem de 20 anos foi presa e um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (25.3), por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Juína. A ação, desencadeada com base em investigações da Delegacia de Juína, resultou na apreensão de diversas porções de skunk (supermaconha) e de cocaína, além de diversos apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa operação policial.

