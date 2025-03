Jovem procurado por homicídio em Sergipe é preso pela Polícia Civil de MT

Um jovem procurado por homicídio ocorrido em Sergipe foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na tarde de quinta-feira (27.3), em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). O procurado, de 21 anos, foi preso no bairro Morada do Paraty, pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Rondonópolis, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional do município.

