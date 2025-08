Jovens Aprendizes do Lar Maria de Lourdes realizam campanha solidária para o Hospital Euclides Horts Os jovens aprendizes do Lar Maria de Lourdes, em Campo Novo do Parecis, mostraram na prática o verdadeiro significado da solidariedade...

Os jovens aprendizes do Lar Maria de Lourdes, em Campo Novo do Parecis, mostraram na prática o verdadeiro significado da solidariedade e da cidadania. Por meio de uma iniciativa voluntária, organizaram uma campanha de arrecadação de fraldas descartáveis, com o objetivo de contribuir com o Hospital Municipal Euclides Horts.

